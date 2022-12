Perché È sempre mezzogiorno oggi, 29 dicembre 2022, non è in onda?

È sempre mezzogiorno anche durante le feste sta tenendo compagnia al pubblico di Raiuno con le sue ricette ed i suoi giochi. Però oggi, giovedì 29 dicembre 2022, chi si è sintonizzato su Raiuno per vedere Antonella Clerici ed il suo gruppo affiatato di cuochi al lavoro sarà rimasto deluso, perché il programma non va in onda.

Ma come mai È sempre mezzogiorno oggi non va in onda? Basta vedere cosa viene trasmesso al suo posto per farsi un’idea: la prima rete Rai, infatti, ha lasciato spazio alla consueta conferenza stampa di fine anno del Governo, presieduta dalla premier Giorgia Meloni. Un appuntamento seguito dal Tg1 e previsto intorno alle 11:25, fino alle 13:30.

Per questo motivo Raiuno ha preferito far saltare direttamente la puntata di oggi di É sempre mezzogiorno, senza mandarne in onda una versione ridotta, ma dando direttamente appuntamento a domani, venerdì 30 dicembre. Antonella Clerici, poi, sarà in onda anche la prossima settimana, senza alcuna pausa.