Perché E’ sempre mezzogiorno oggi, 18 gennaio 2021, non è in onda?

Niente da fare per i fan di Antonella Clerici che oggi, 18 gennaio 2021, si sono sintonizzati su Raiuno per vedere una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno, il programma che ha riportato la popolare conduttrice in onda tutti i giorni sulla prima rete Rai. La trasmissione, infatti, non va in onda.

Come mai? Il motivo è molto semplice, e legato alla crisi di Governo che sta attraversando il nostro Paese: per consentire la messa in onda delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei Deputi relativa all’attuale situazione politica e del successivo dibattito e replica di Conte, Raiuno ha modificato il proprio palinsesto.

Il programma di Antonella Clerici, quindi, tornerà in onda regolarmente domani, 19 gennaio 2021, sempre alle 11:55, con ricette, giochi e momenti di spensieratezza con Antonella Clerici ed il resto del cast che, ormai, il pubblico conosce bene.