Perché Domenica In oggi non è in onda?

La puntata del 15 marzo 2020 di Domenica In è stata sospesa. Il motivo, come ormai purtroppo possiamo immaginare, è l’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo tutta l’Italia. Per questo, a fronte delle nuove direttive messe in atto dalla Rai per evitare al massimo lo spostamento di persone, numerosi programmi sono stati sospesi.

Tra questi, anche il contenitore domenicale condotto da Mara Venier, nonostante fino ad un giorno prima fosse previsto in palinsesto. Evidentemente, il via vai di ospiti e la presenza di autori e troupe è stata considerata, alla fine, troppo rischiosa e per questo si è preferito non mandare in onda il programma.

Al posto di Domenica In, quindi, alle 14:00 va in onda una puntata speciale di Italia Sì, il programma di Marco Liorni che vedrà in studio, stando a quanto rivela TvBlog, solo la presenza -oltre che del conduttore- di Rita Dalla Chiesa e Manuel Bortuzzo. In collegamento, invece, ci saranno numerosi volti Rai che cercheranno, così, di tenere compagnia al pubblico. Alle 16:30, invece, andrà in onda un “meglio di” Domenica In.