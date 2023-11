Perché Domenica In non va in onda?

Questo pomeriggio – domenica 12 novembre – il noto programma Domenica In non sarà in onda a causa della salute della conduttrice Mara Venier che ha il Covid.

Lei stessa ha spiegato sui social imizialmente di essere a letto con la febbre, specificando poi, tramite le storie di Instagram, di avere proprio contratto il virus.

Quali sarebbero stati gli ospiti previsti a Domenica In?

Alla puntata di oggi avrebbero dovuto prendere parte Claudia Koll, Don Antonio Mazzi e Franco Andrea Antonello, ma anche Teo Mammuccari, Nono D’Angelo, Greta Scarano ed Alessandro Gassmann. La puntata però non ci sarà e verrà sostituita con “Il Meglio di Domenica In”.

Stefano Beccacece