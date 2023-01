Perché Dimartedì stasera, 17 gennaio 2023, non va in onda?

Venerdì scorso era toccato a Propaganda Live; stasera, martedì 17 gennaio 2023, tocca invece a Dimartedì. Il talk show politico di Giovanni Floris, infatti, non va in onda: al suo posto La 7 manda in onda due film: il primo è “Lo Hobbit”, il secondo “Ben Hur”.

Ma perché Dimartedì questa sera non va in onda? Il motivo è lo stesso per cui, venerdì scorso, è saltata la puntata di Propaganda Live: uno sciopero della Rsu, Rappresentanza Sindacale Unitaria, de La 7.

Questa sera, a causa di uno sciopero indetto dal personale non giornalistico di #La7, #dimartedi non andrà in onda. Ci rivediamo martedì prossimo, sempre su La7, alle 21.15. Ale’ — diMartedì (@diMartedi) January 17, 2023

I dipendenti non giornalistici della rete chiedono “all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa”.

La Rsu chiede quindi “riconoscimenti professionali, miglioramento della qualità lavorativa e tramite un contributo economico una tantum per il quotidiano e straordinario impegno sostenuto nell’anno appena passato”.

Lo sciopero, inizialmente, era stato indetto per venerdì scorso, ma alla fine era saltato, permettendo la messa in onda di tutti i programma della rete ad eccezione, appunto di Propaganda Live. Oggi, invece, lo sciopero si è tenuto, facendo saltare numerosi programmi, tra cui il Tg La 7 (salvo l’edizione delle 20:00), Tagadà ed, appunto, Dimartedì.