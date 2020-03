Perché Detto Fatto oggi non è in onda?

Chi ha acceso la tv oggi, martedì 10 marzo 2020, per vedere i tutorial ed i consigli di Detto Fatto su Raidue, sarà rimasto deluso nel vedere che il programma non è in onda. Come mai? Il motivo sta in alcuni problemi di salute della conduttrice Bianca Guaccero, che ha dichiarato nelle ore scorse di avere una brutta gastroenterite che la sta bloccando a casa.

Già la puntata di lunedì 9 marzo era stata condotta, proprio per questo motivo, da Elisa D’Ospina, che aveva preso il posto della conduttrice anche venerdì scorso, ma in quel caso il motivo era un altro: la Guaccero era diretta a Napoli per le prove dell’ultima puntata di Una storia da cantare.

Al posto di Detto Fatto, oggi andrà in onda il film “La caccia-La sfida più ardua”, mentre a seguire ci sarà uno speciale sull’emergenza Coronavirus.