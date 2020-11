Perché Detto Fatto oggi non è in onda?

La puntata di oggi, 25 novembre 2020, di Detto Fatto, non va in onda. Nonostante Raidue abbia trasmesso, poco prima, la presentazione della puntata, con Bianca Guaccero, al suo posto è stato trasmesso il telefilm inglese The Coroner. Ma come mai Detto Fatto oggi non va in onda?

Non ci sono spiegazioni ufficiali, ma pare che la decisione sia legata alla bufera in cui è finito il programma nelle ultime ore, dopo un tutorial andato in onda nella puntata del 24 novembre su come fare la spesa in modo sexy. Nel tutorial di Emily Angelillo (che vedete a fine post) veniva infatti spiegato alle telespettatrici come recarsi a fare la spesa sui tacchi, seducendo eventuali uomini tra le corsie.

Una scena che ha scatenato una marea di polemiche online, accentuate dal fatto che il tutorial sia andato in onda alla vigilia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Le reazioni sono state numerose anche in ambito politico, ed hanno portato ad una dichiarazione ufficiale di Ludovido Di Meo, direttore di Raidue:

“Detto fatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori. Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi – che tutti sono d’accordo nel biasimare e condannare – si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva. Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Raidue”.

La sospensione della puntata di oggi, però, arriva a sorpresa, dal momento che la sua programmazione era prevista in palinsesto. Resta da capire se sia una conseguenza di quanto accaduto o se sia stato fatto per evitare ulteriori polemiche e capire come agire.

La faccia in lontananza della Guaccero #DettoFatto pic.twitter.com/UqyT3AdrWg — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 25, 2020