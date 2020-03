Perché Deejay Chiama Italia non va in onda in TV?

Da ieri Deejay Chiama Italia – programma condotto su Radio Deejay da Linus e Nicola Savino, quest’ultimo già in onda da casa, non va in onda su Deejay TV, canale 69 del Digitale terrestre.

Linus ha spiegato che la diretta televisiva non va in onda perché questa è gestita in uno studio a parte nel “building” di Via Massena da 10 persone che operano in uno spazio che non ha i requisiti minimi da garantire in questo momento di emergenza.

Gli addetti alla diretta TV erano – come tutti del resto – intimoriti – quindi Linus ha deciso di lasciarli temporaneamente a casa. Eventuali dirette video verranno improvvisate nei prossimi giorni su Youtube.

Interessante quanto è stato puntualizzato da Matteo Curti: abitualmente nella sede che ospita Radio Deejay è presente un numero di persone che va dalle 120 alle 150. Ieri i presenti erano una ventina.

Intanto – prima ancora che il Governo comunicasse le nuove misure restrittive in vigore-Linus aveva iniziato a metter su un piccolo studio nella propria abitazione per continuare ad andare in onda nei prossimi giorni.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)