Perché Clementino è assente nella puntata di Made in Sud di stasera, 2 maggio 2022?

Da tre settimane è tornato, su Raidue, Made in Sud, il programma comico che intrattiene da anni il pubblico della seconda rete Rai con ospiti e comici. La puntata di questa sera, lunedì 2 maggio 2022, vede però una variazione: Clementino, conduttore di questa edizione con Lorella Boccia, non è infatti presente.

Perché Clementino non è a Made in Sud nella puntata del 2 maggio? Il rapper, che vanta tra le sue esperienze televisive anche la partecipazione come coach a The Voice Senior, è purtroppo risultato positivo al Covid-19, tanto da aver dovuto saltare non solo la conduzione della puntata di questa sera, ma anche la sua partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma, di cui avrebbe dovuto fare parte del cast.

A darne conferma è stato lui stesso su Instragram:

“Ciao Ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco!

Sono Positivo al Covid. (Picco massimo). Non me lo meritavo… Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso! Intanto alle 14 fuori una bomba che vi farà saltare dalla sedia !!”

La puntata di Made in Sud di questa sera è quindi condotta da Boccia, affiancata da Maurizio Casagrande, già parte del cast fisso di questa edizione del programma. I due daranno il benvenuto sul palco ai numerosi comici previsti per la puntata.