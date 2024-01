Perché Ciao Darwin stasera, 19 gennaio 2024, non va in onda?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Ammettetelo: avete aspettato tutta la settimana per potervi rilassare sul divano davanti alle sfide di Ciao Darwin 9. E invece, accesa la tv, avete visto su Canale 5 una partita di calcio. In effetti, Mediaset ha deciso che la puntata di stasera, 19 gennaio 2024, di Ciao Darwin, non sarebbe andata in onda.

Come mai Ciao Darwin questa sera non va in onda? Come detto, c’entra il calcio, e nello specifico la semifinale di Supercoppa Italia tra Inter e Lazio, trasmessa da Canale 5. Per questo, la settima puntata (su un totale di dieci) del varietà ideato e condotto da Paolo Bonolis non va in onda.

D’altra parte, tutto il palinsesto serale di Canale 5 è stato stravolto: anche Avanti un altro (condotto sempre da Bonolis) non è previsto in palinsesto, mentre il Tg5 va in onda alle 18:50 e Striscia la notizia alle 19:30. Poi, dalle 19:50, linea alla partita, seguita dai commenti post-gara ed alla seconda serata.

Sarebbe stato impensabile spostare Ciao Darwin dopo le 22:00, considerata anche la sua durata. Ecco che, quindi, l’ammiraglia Mediaset ha deciso di mettere in pausa il programma, che invece tornerà regolarmente venerdì prossimo, 26 gennaio, con una nuova sfida.

Ciao Darwin dovrebbe poi subire un’altra pausa il 9 febbraio, per non andare contro la quarta serata del Festival di Sanremo: così facendo, l’ultima puntata di questa edizione dovrebbe andare in onda il 23 febbraio.