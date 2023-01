Perché Chi l’ha visto oggi, 4 gennaio 2023, non è in onda? Ecco quando riprende

Per milioni di italiani non è mercoledì sera senza Chi l’ha visto. Il programma storico di Raitre, condotto da 17 edizioni da Federica Sciarelli, trova proprio nel mercoledì sera la sua collocazione storica. Eppure è da un paio di settimane che Chi l’ha visto non va in onda, come questa sera, mercoledì 4 gennaio 2023.

Come mai Chi l’ha visto non va in onda? Tranquilli: nessuna decisione a sorpresa di Raitre. Semplicemente, la trasmissione si è presa due settimane di stop proprio durante le festività natalizie, saltando gli appuntamenti del 28 dicembre e del 4 gennaio.

Quando riprende Chi l’ha visto? La risposta ce la dà la stessa Rai, che ha già programmato la prossima puntata del programma dedicato ai casi di scomparsi ma anche ai fatti di cronaca del nostro Paese per mercoledì prossimo, 11 gennaio.

Da lì, salvo imprevisti, il programma dovrebbe andare in onda senza interruzioni fino all’estate, quando Chi l’ha visto si prenderà la consueta pausa di fine stagione. Nell’attesa, questa sera su Raitre va in onda Sister Act 2, sequel del celebre film trasmesso proprio ieri dalla terza rete Rai con ottimi risultati d’ascolto (1,8 milioni di telespettatori, 10,1% di share).