Perché Che Tempo Che Fa stasera, 1° maggio 2022, non va in onda?

Chi è abituato a sintonizzarsi ogni domenica sera su Raitre per seguire le interviste di Fabio Fazio ed il monologo di Luciana Littizzetto in Che Tempo Che Fa questa sera, 1° maggio 2022, sarà rimasto deluso: il programma, infatti, non va in onda.

Perché Che Tempo Che Fa questa sera non va in onda? Il motivo è semplicissimo e facilmente intuibile da chi si sintonizza su Raitre: il 1° maggio è la Festa dei Lavoratori e, come da tradizione, Raitre manda in onda il Concertone.

Un evento che quest’anno è particolarmente sentito, dal momento che il Concerto del 1° maggio, nella tradizionale forma dell’appuntamento in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, era da due anni che mancava. Nel 2020, in pieno lockdown, il concerto era stato annullato e sostituito da uno speciale con esibizioni in studio, mentre nel 2021 si era tenuto nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Quest’anno si torna finalmente nella sua storica sede: iniziato alle 15:30, dopo una pausa di un’ora riprende alle 20:00, per concludersi intorno a mezzanotte. Ecco perché Che Tempo Che Fa oggi non va in onda: il programma riprenderà ad andare in onda domenica prossima, 8 maggio, con le sue interviste.