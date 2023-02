Perché C’è Posta per Te stasera, 25 febbraio, non va in onda?

C’è Posta per Te si ferma per una settimana: la puntata prevista per questa sera, sabato 25 febbraio 2023, non va infatti in onda come previsto. Il programma di Canale 5 si ferma per motivi che ormai sono noti a tutti.

La scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta, ieri, ha spinto Mediaset a modificare il proprio palinsesto, sia in daytime che in prima serata. Inevitabile lo stop al people show ideato e condotto da Maria De Filippi, moglie di Costanzo, in segno di rispetto e di lutto verso il giornalista e conduttore legatissimo nella sua carriera a Mediaset.

Non solo: C’è Posta per Te, così come tutti i programmi di Maria De Filippi, è prodotto dalla Fascino, la casa di produzione fondata da Costanzo e da De Filippi. Anche per questo i programmi prodotti da Fascino non stanno andando in onda.

Al suo posto, Canale 5 ha deciso di omaggiare Costanzo con due storici speciali: il primo, “In ordine alfabetico”, vede Costanzo intervistare Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme, nel 1999.

Subito dopo, invece andrà in onda “I tre tenori”, speciale del 1998 con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli, storica sede del Maurizio Costanzo Show.