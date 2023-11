Perché Boomerissima stasera, 14 novembre 2023, non va in onda?

Se eravate pronti a fare un tuffo nella musica e nei tormentoni nel passato con la simpatica sfida tra boomer e millennial proposta da Alessia Marcuzzi in Boomerissima, dovreste aspettare un’altra settimana. La puntata di questa sera, martedì 14 novembre 2023, non va infatti in onda.

Dietro questa decisione non c’è nessuna sospensione del programma, come invece accaduto di recente con Liberi Tutti, altro programma di prima serata di Raidue, ma la necessità di fare spazio ad un atteso evento sportivo.

Questa sera, alle 21:00, Raidue manda infatti in onda la gara delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e il numero uno Novak Djokovic, che vale il primo posto nel Gruppo Verde, e soprattutto la qualificazione in semifinale.

Gli appassionati italiani di tennis aspettavano il momento da metà luglio, da quella semifinale di Wimbledon dominata da Nole. Rispetto a cinque mesi fa, però, il rendimento del Barone Rosso altoatesino è aumentato in maniera esponenziale, e quella che si concluderà con la fase finale di Coppa Davis a Malaga è già la sua miglior stagione, con quattro titoli conquistati e la scalata fino al numero 4 del mondo, lì dove nessun azzurro si era mai issato.

Ecco perché il match è già a suo modo un crocevia fondamentale nella carriera di Jannik, che mai come nelle ultime settimane è sembrato così vicino al livello di gioco del numero uno del mondo. Una partita che per tutte queste ragioni ha conquistato la prima serata di Raidue, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta: in studio, con Cristina Caruso, ci sarà Rita Grande. Boomerissima, quindi tornerà in onda la settimana prossima.