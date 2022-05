Per chi segue tutti i giorni Stasera Italia, il programma di informazione dell’access prime time di Rete 4, avrà notato l’assenza della padrona di casa Barbara Palombelli, che è stata sostituita da Stefania Cavallaro, giornalista da anni in forza a Mediaset.

Perché Barbara Palombelli non è a Stasera Italia? Il motivo vero e proprio non è stato dato, ma Cavallaro, salutando il pubblico all’inizio della sua prima puntata, ha rassicurato tutti: Palombelli tornerà in onda lunedì 23 maggio 2022.

Le motivazioni dell’assenza della conduttrice sono personali e non note, ma non hanno avuto conseguenze sulla messa in onda di Forum: il programma è infatti registrato e, quindi, va regolarmente in onda con la sua conduttrice.

Diversamente, invece, si può dire di Stasera Italia, che è rigorosamente in diretta per seguire tutti gli aggiornamenti legati all’attualità nazionale ed internazionale. Per questo, quindi, si è resa necessaria la sostituzione con Cavallaro. Nessuna modifica, invece, nella stessa fascia del fine settimana, con Controcorrente e la conduzione di Veronica Gentili.