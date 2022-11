Perché Ballando con le Stelle non è in onda in prima serata e chi è il ballerino per una notte

Si prospetta un’altra grande serata per Ballando con le Stelle 2022 che nella sua ottava puntata di sabato 26 novembre 2022 non solo comincia ad arrivare verso la stretta finale ma presenta anche un grande ospite.

Ballerino per una notte sarà infatti niente meno che il campione olimpico dei 100 metri piani Marcell Jacobs, che per una volta vedremo in una veste diversa, affiancato dalla sua splendida compagna (siamo abituati a chiamarla così ma in effetti ormai è la moglie dato che i due si sono sposati quest’anno) Nicole Daza.

Perché Ballando con le Stelle va in onda alle 22

Novità della serata è anche l’orario cambiato. Siamo infatti abituati a vedere la trasmissione in onda ben prima dell’orario usuale di prima serata (21.20/21.30) data la lunghezza di ogni puntata. In questo caso però sarà necessario stringere perché l’orario di inizio (ore 22,00) sarà condizionato dalla partita dei Mondiali Argentina-Messico.

E attenzione perché le nuove norme Fifa che prevedono recuperi lunghissimi potrebbero far slittare l’inizio puntata anche qualche minuto oltre le dieci di sera.