Perché Avanti un altro stasera, 22 gennaio 2024, non va in onda?

Effetto deja-vu per i telespettatori di Avanti un altro: a soli tre giorni di distanza dalla mancata messa in onda del quiz show ideato e condotto da Paolo Bonolis, il programma è stato costretto ad un altro stop. Questa sera, lunedì 22 gennaio 2024, Avanti un altro infatti non va in onda.

Come mai Avanti un altro questa sera non va in onda? Il motivo è letteralmente lo stesso di tre giorni fa, ovvero la Supercoppa Italiana, in questo caso la finale tra Napoli ed Inter, in onda dalle 19:45.

Per questo motivo, anche questa sera, Pomeriggio Cinque è trasmesso fino alle 18:50. A seguire, l’edizione delle 20:00 del Tg5 ed, alle 19:30, a Striscia la Notizia, per una puntata della durata di circa venti minuti.

Dopo la partita, intorno alle 21:50, spazio ai commenti post-gara. Subito dopo, sarà invece la volta del film “Senza via di scampo-La vera storia di Anna Frank”. Per Avanti un altro l’appuntamento è per domani, martedì 23 gennaio, alle 18:45 con una nuova puntata di questa tredicesima edizione, che terrà compagnia al pubblico fino alla primavera.