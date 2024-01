Perché Avanti un altro stasera, 19 gennaio 2024, non va in onda?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Palinsesto rivoluzionato a Canale 5: per un caso molto raro (ma già avvenuto in passato) il preserale della rete ammiraglia Mediaset deve fare a meno della puntata di Avanti un altro di questa sera, venerdì 19 gennaio 2024, che non va in onda.

Come mai Avanti un altro questa sera non va in onda? Nessuna cancellazione, ovviamente, per il game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, la cui nuova edizione è cominciata da poche settimane.

Il programma deve lasciare posto al calcio: alle 19:50 va infatti in onda la semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio, motivo per cui il quiz non riesce ad andare in onda. O meglio, avrebbe potuto, ma a Canale 5 hanno deciso diversamente.

Il palinsesto rimane infatti uguale agli altri giorni fino alle 18:50, allungando di qualche minuto Pomeriggio 5. Quindi, la linea passa all’edizione delle 20:00 del Tg5 (in onda eccezionalmente un’ora prima) ed, alle 19:30, a Striscia la Notizia, per una puntata della durata di circa venti minuti.

Dopo la partita, invece, spazio ai commenti post-gara, ad un’altra edizione del Tg5 ed alla programmazione della seconda serata. Per Avanti un altro l’appuntamento è per domani, sabato 20 gennaio, alle 18:45 con una nuova puntata di questa tredicesima edizione, che terrà compagnia al pubblico fino alla primavera.