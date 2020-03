Perché Avanti un altro oggi non è in onda?

Chi si è sintonizzato su Canale 5 per vedere la puntata di oggi, venerdì 27 marzo 2020, di Avanti un altro, sarà rimasto deluso. Al posto del game show condotto da Paolo Bonolis, infatti, va in onda Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso.

Perché Avanti un altro non è in onda? La decisione è stata presa da Mediaset per permettere al programma che è sotto testata giornalistica di Videonews di poter continuare ad aggiornare i telespettatori sull’emergenza Coronavirus anche dopo il consueto orario di messa in onda.

Ma il motivo è un altro: oggi, infatti, Pomeriggio 5 seguirà in diretta la benedizione straordinaria Urbi et Orbi che Papa Francesco tiene, alle 18:00, affacciandosi su una Piazza San Pietro vuota per via delle recenti disposizioni governative che vietano gli assembramenti. Avanti un altro dovrebbe tornare in onda regolarmente da domani, sebbene ancora con le repliche.