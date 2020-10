Perché Alessia Marcuzzi non è a Le Iene?

Nella puntata de Le Iene del 13 ottobre 2020 non può non balzare all’occhio l’assenza di Alessia Marcuzzi, conduttrice insieme a Nicola Savino ed alla Gialappa’s Band della puntata del martedì. Come mai, quindi, Alessia Marcuzzi non è a Le Iene?

La conduttrice è risultata positiva al Covid-19. La notizia era trapelata poco prima della messa in onda del programma da Libero e Dagospia, che hanno raccontato come la produzione sia corsa ai ripari per mandare in onda la puntata senza la co-conduttrice.

La conduttrice, come detto dalla Gialappa’s Band, fortunatamente non ha sintomi ed ora si trova a casa. E’ il secondo caso di positività all’interno del programma nel giro di pochi giorni: poco prima della partenza di questa edizione anche Giulio Golia è risultato positivo.