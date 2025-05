Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Palinsesto stravolto stasera, venerdì 16 maggio 2025, su Raiuno, e il motivo è puramente (e piacevolmente) sportivo e deriva dal fatto che la Rai ha acquistato i diritti per una partita al giorno degli Internazionali d’Italia di tennis di Roma, e deve collocarli nella programmazione giornaliera.

Perché Affari Tuoi non è in onda

E qui veniamo al motivo della cancellazione del popolare programma presentato da Stefano De Martino, Affari Tuoi. Il cammino impetuoso di Jannik Sinner agli Internazionali lo ha portato fino alla semifinale, in programma stasera alle 20,30 con avversario l’americano Tommy Paul.

L’orario coincide con quello del preserale e dato che la valutazione della dirigenza della tv di stato è che possa fare molto meglio di una puntata di Affari Tuoi, andrà in onda sulla rete ammiraglia.

Perché Ballando con le Stelle non è in onda

Il torneo di Roma si gioca al meglio dei tre set. Una partita può anche durare un’ora (in semifinale Sinner ha vinto 6-0 6-1, un match lampo di 1h04 minuti) ma mediamente ci vuole da un’ora e mezza a due mezza se si va al terzo set. Ecco perché difficilmente lo spin off condotto da Milly Carlucci dal titolo Sognando… Ballando con le stelle andrà in onda in orario.

Potrebbe dunque partire in ritardo o essere definitivamente rinviato. Tutto questo verrà deciso in corso di giornata (o di serata).

