Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Per tutta la vita. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Per tutta la vita – Trama

Per tutta la vita è una commedia italiana del 2021 diretta da Paolo Costella, di genere dramedy, con una durata di un’ora e 40 minuti. Il film esplora con ironia e malinconia le dinamiche delle relazioni di lunga data, toccando temi come l’amore, il tradimento, la maternità, la carriera e la ricerca della felicità personale. È ispirato a una storia vera: il caso di un prete truffatore che celebrava matrimoni non validi. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche l’11 novembre 2021.

In una parrocchia italiana, la curia annuncia l’annullamento di tutti i matrimoni celebrati negli ultimi nove anni perché il prete che li ha officiati era in realtà un impostore senza alcuna autorità ecclesiastica. Questo misfatto colpisce quattro coppie, costrette a rifare le nozze in un rito collettivo organizzato dalla stessa curia per “riparare” l’errore. Mentre si preparano al nuovo “sì”, le coppie colgono l’occasione per fare un bilancio sulla loro vita coniugale: emergono crepe, segreti, tradimenti e dubbi.

C’è chi non prova più sentimenti per il partner, chi ha una relazione extraconiugale, chi lotta tra maternità e ambizioni professionali, e chi semplicemente si chiede se un certificato sia davvero necessario per validare un amore. In un mese, le dinamiche evolvono, portando a riflessioni profonde e decisioni coraggiose, con un mix di umorismo e dramma che mette in discussione il concetto di “per sempre”.

Per tutta la vita – Cast

Ambra Angiolini: Interpreta Laura, una delle mogli alle prese con il bilancio del suo matrimonio.

Luca Bizzarri: È Giovanni, marito di Laura, in un ruolo comico e riflessivo.

Paolo Kessisoglu: Recita come Marco, parte di una coppia in crisi.

Carolina Crescentini: È Sara, moglie di Marco, che affronta conflitti personali.

Fabio Volo: Interpreta Davide, un marito con dubbi e segreti.

Claudia Gerini: Recita come Elena, una delle protagoniste femminili forti e determinate.

Filippo Nigro: È Riccardo, marito di Elena.

Claudia Pandolfi: Interpreta Anna, alle prese con maternità e carriera.

Renato Scarpa (in uno dei suoi ultimi ruoli, prima della sua scomparsa): Un personaggio secondario legato alla parrocchia.

