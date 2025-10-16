Peppermint – L’angelo della vendetta, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Peppermint – L’angelo della vendetta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Peppermint – L’angelo della vendetta – Trama

Peppermint – L’angelo della vendetta è un thriller d’azione del 2018 diretto dal francese Pierre Morel (noto per aver lanciato Liam Neeson in Io vi troverò). Il film, un revenge movie al femminile con elementi di dramma e suspense, dura circa 102 minuti e mescola violenza cruda, inseguimenti e una riflessione sulla giustizia fai-da-te. Prodotto con un budget di 25 milioni di dollari, ha incassato oltre 46 milioni in tutto il mondo, pur non diventando un fenomeno al botteghino.

Riley North (interpretata da Jennifer Garner) è una donna comune di Los Angeles, sposata con Chris e madre di una figlia di 10 anni di nome Carly. La loro vita idilliaca viene distrutta in un attimo durante una festa di compleanno al parco: una gang di narcotrafficanti, capeggiata dal crudele Diego Garcia, apre il fuoco indiscriminatamente, uccidendo marito e figlia. Riley sopravvive miracolosamente, ma il trauma la segna profondamente. Il processo contro i responsabili si rivela una farsa: un giudice corrotto assolve gli assassini, scatenando la rabbia di Riley. Delusa dal sistema giudiziario, la donna scompare per cinque anni, trasformandosi in una macchina da guerra. Allenata in segreto con armi, arti marziali e tattiche di sopravvivenza, Riley emerge dalle ombre come una vigilante implacabile, soprannominata “Peppermint” dal nome del gelato che la figlia stava mangiando al momento della strage.

Inizia una caccia spietata: elimina uno a uno i criminali della gang, dal sicario di basso livello fino ai capi, usando astuzia e violenza brutale. L’FBI, guidata dai detective Moises Beltran e Stan Carmichael, la insegue senza sosta, ma Riley riceve un inaspettato appoggio dalla gente comune dei quartieri poveri, che la vede come un’eroina contro la corruzione e il crimine. Tra inseguimenti mozzafiato, esplosioni e duelli corpo a corpo, il film esplora il confine tra vendetta personale e giustizia, culminando in un confronto finale che mette Riley di fronte al suo destino e alla possibilità di redenzione.

Peppermint – L’angelo della vendetta – Cast e attori

Protagonista assoluta è Jennifer Garner, che qui abbandona l’immagine da commedia romantica per un ruolo fisico e intenso: per prepararsi, si è allenata per mesi con boxe, Krav Maga, sollevamento pesi e danza, dimostrando una credibilità action invidiabile.

Nei panni del marito Chris North c’è Jeff Hephner, mentre la piccola Carly è interpretata da Cailey Fleming. Il villain principale, il boss della gang Diego Garcia, è Juan Pablo Raba, attore colombiano noto per ruoli carismatici e minacciosi. John Ortiz dà vita al detective Moises Beltran, un agente FBI determinato ma conflittuale, e John Gallagher Jr. è il detective Stan Carmichael, il partner più empatico. Annie Ilonzeh interpreta la detective Lisa Inman, coinvolta nelle indagini.

Nel cast anche Michael Quezada come il giudice corrotto Edgar Ramirez, Nate Hoffman come il sicario Manny, e figure secondarie come Carly, la bambina vittima, o i membri della gang che fungono da ostacoli per Riley. La sceneggiatura è di Chad St. John, con un ritmo serrato che privilegia l’azione alle introspezioni profonde.