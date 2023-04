Pensavo fosse amore con Veronica Ruggeri su Real Time: episodi e streaming

Pensavo fosse amore è un nuovo programma di Real Time che andrà in onda con la prima puntata a partire dalle ore 21.25 di venerdì 14 aprile. Alla conduzione troviamo Veronica Ruggeri, nota inviata de Le Iene, che avrà il compito di mettere in guardia il pubblico dai truffatori.

In particolare, Pensavo fosse amore racconta alcune storie di truffe amorose online, tutte realmente accadute, che vengono esposte secondo il punto di vista della preda. Attraverso documenti di repertorio, immagini, video e messaggi di chat, viene raccontato per filo e per segno quando accade tra truffatore e vittima.

Puntate Pensavo fosse amore – Real Time

La prima stagione di Pensavo fosse amore si compone di 20 episodi, della durata di 110 minuti ciascuna, in ogni in prima serata ogni venerdì.

Il primo appuntamento, dal titolo Vendere cara la pelle, racconta la storia di una donna 50enne di nome Carmela che conosce Marcello su un’app di incontri. La donna perderà tutti i suoi risparmi.

Dove vedere Pensavo fosse amore

Pensavo fosse amore è visibile su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Inoltre, le puntate sono disponibili anche in streaming sul sito ufficiale di discovery+.