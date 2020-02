Pechino Express: Achille Lauro litiga con Antonella Elia (video)

A Pechino Express ne sono successe un po’ di tutti i colori nel corso degli anni. In vista della partenza dell’ottava edizione in partenza stasera, ci piace ricordare uno dei momenti “top” e attualissimi come non mai. Correva l’anno 2017 e tra i concorrenti dell’edizioni figuravano Antonella Elia, Achille Lauro e Boss Doms, la prima attuale inquilina del Grande Fratello Vip, gli altri protagonisti assoluti del recente Festival di Sanremo.

Tra la showgirl e il cantante – allora poco conosciuto – sono volate parole grosse dopo che la Elia, in modo non proprio gentile, ha accusato lui e l’amico di scorrettezze durante una prova. Lauro non ha digerito quanto gli veniva detto e le ha risposto in modo brusto e provocatorio, accusandola di essere solo in cerca di visibilità. Lei, che da anni non appariva in tv e aveva rifiutato svariate ospitate (almeno a suo dire), ha “scatenato l’inferno”.

A voi il video!