Pechino Express 2022, Costantino infortunato

Un vero e proprio colpo di scena per Pechino Express 2022, la prima edizione del competition show targato Sky -dopo che per anni è andato in onda su Raidue-. A metà edizione, infatti, lo storico conduttore Costantino della Gherardesca ha dovuto lasciare il programma a causa di un infortunio.

Vedremo quindi Costantino alle prese con i viaggi e le prove dei concorrenti fino alla quinta puntata (su dieci); da quel momento al suo posto subentra Enzo Miccio, personaggio che con Pechino Express ha già avuto a che fare. Non ha infatti solo partecipato come concorrente dell’ottava edizione classificandosi secondo, ma ha anche partecipato come guest-star nell’edizione ora in corso, in coppia proprio con Costantino.

“L’avventura del Miccio non finisce qui”, ha scritto su Instagram, “vi aspetto stasera a braccia aperte per continuare il viaggio iniziato dal mitico Costa… In Uzbekistan c’è freddo… ho portato un cappello di pelo e qualche mantella…”.

Miccio diventa così il terzo conduttore ufficiale di Pechino Express: la prima edizione fu condotta da Emanuele Filiberto di Savoia, dalla seconda toccò a Costantino (che nella prima fu concorrente) ed ora a Miccio, anche se a tempo determinato. Da segnalare anche che sempre nella stagione ora in corso, nella stessa puntata in cui Miccio e Costantino sono diventati concorrenti, al posto di della Gherardesca a guidare il programma c’è stato Max Giusti, anche lui ex concorrente.