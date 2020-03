Pechino Express 2020: quarta puntata 3 marzo

La quarta puntata di Pechino Express 2020, ottava stagione dell’adventure show di Rai2, sarà in onda stasera, 3 marzo, in prima serata. Nella scorsa puntata, che si è rivelata eliminatoria, a dover abbandonare il gioco sono stati I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), a cui sono stati preferiti Gli Inseparabili. Ma la gara prosegue senza sosta.

I viaggiatori questa settimana si muoveranno attraverso Bangkok, conosciuta anche come la Città degli Angeli, con oltre 8 milioni di abitanti, luogo dove le antiche tradizioni si fondono con lo stile più contemporaneo e tecnologico, dove altissimi grattacieli si ergono accanto gli antichi templi. Ed è proprio un tempio, il punto di partenza di questa avvincente quarta puntata. È, infatti, da Wat Suthat Thepwararam che i concorrenti prenderanno il via e seguiranno il percorso loro indicato, attraverseranno i diversi quartieri di questa città ricca di contrasti.

Al Checkout Costantino consegnerà la Busta Nera ai Wedding Planner, vincitori della tappa precedente, e darà il via alla prima missione. I viaggiatori poi gireranno per Chinatown e s’inoltreranno per i banchi del mercato dei fiori di Yodpiman, il tutto tra corse a perdifiato, passaggi di fortuna e chiacchiere con la gente del posto. A metà percorso, al primo traguardo, due coppie si qualificheranno per la prova immunità, e la coppia vincitrice proseguirà automaticamente il viaggio in Cina.

Meta finale di questa puntata è il tempio di Wat Benchamabophit, un tempio in marmo dove Costantino annuncerà la classifica finale. Due coppie saranno a rischio eliminazione e la loro sorte, come in ogni puntata, sarà decretata dalla coppia prima in classifica. La busta nera sarà eliminatoria?

Ricordiamo le coppie di Pechino Express 2020 rimaste in gara dopo le ultime eliminazioni: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Sopravvissuti (Gennaro Lillio e Vera Gemma).