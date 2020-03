Pechino Express 2020: puntata 31 marzo

L’ottava puntata di Pechino Express 2020, ottava stagione dell’adventure show di Rai2, sarà in onda stasera, 31 marzo, in prima serata. La scorsa puntata la puntata si è rivelata eliminatoria e a dover lasciare il gioco è stata la coppia Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), una delle meno amate di questa edizione del programma dai colleghi concorrenti.

In questa tappa, ambientata ancora in Cina, le coppie percorreranno 395 km arrivando a Shenzhen, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio cinese, conosciuta come la Silicon Valley della Cina, ma anche per essere una località costiera tra le più gettonate del paese. Le coppie che riusciranno a superare questa tappa potranno continuare il proprio viaggio in Corea del Sud e avvicinarsi sempre di più al traguardo.

Ricordiamo le coppie di Pechino Express 2020 rimaste in gara dopo l’ultima eliminazione: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello).