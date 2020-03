Pechino Express 2020: puntata 24 marzo

La settima puntata di Pechino Express 2020, ottava stagione dell’adventure show di Rai2, sarà in onda stasera, 24 marzo, in prima serata. La scorsa puntata la puntata si è rivelata eliminatoria e a dover lasciare il gioco sono stati I Sopravvissuti, Gennaro Lillio e Vera Gemma, reduci da due coppie “scoppiate”.

In questa tappa, ambientata ancora in Cina, le coppie percorreranno 384 i chilometri. Si partirà da Xijiangyuan, nella regione dello Guangxi, una provincia autonoma fatta di piccoli villaggi di pescatori e agricoltori in cui il tempo sembra essersi fermato, per raggiungere Wuzhou. La sosta intermedia sarà a Yangshouo, dove due squadre si sfideranno nella Prova Vantaggio.

Ricordiamo le coppie di Pechino Express 2020 rimaste in gara dopo l’ultima eliminazione: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay).