Pechino Express 2020: puntata 14 aprile

La decima puntata – la finale – di Pechino Express 2020, ottava stagione dell’adventure show di Rai2, sarà in onda stasera, 14 aprile, in prima serata. La scorsa puntata la puntata si è rivelata eliminatoria e purtroppo I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi) hanno dovuto abbandonare il gioco ad un passo dalla fine, nominati dai Wedding Planner nonostante l’amicizia che li legava.

In questa tappa i concorrenti percorreranno gli ultimi 84 km che dividono Suwon dalla capitale sud coreana Seul. Dopo un viaggio lungo 7000 km, dopo aver attraversato tre stagioni (estate, primavera e inverno) e tre affascinanti paesi (Thailandia, Cina e Corea del Sud) le coppie affronteranno così le ultime faticosissime missioni. Solo una – la più tenace, la più determinata, la più affiatata ma anche quella con un pizzico di fortuna in più – riuscirà a conquistare la vittoria. La coppia vincitrice si aggiudicherà un premio in denaro da devolvere all’ONG OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.

Ricordiamo le coppie di Pechino Express 2020 rimaste in gara dopo la scorsa puntata: I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello).