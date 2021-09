Peccati ad alta quota: trama, finale, cast e trailer

L’11 settembre 2021, alle 21:05 su Raidue, va in onda il film-tv Peccati ad alta quota, andato in onda nel 2020 su Lifetime con il titolo “Mile High Escorts”. Un thriller in cui la protagonista accetta un lavoro che ben presto si rivela essere molto pericoloso.

La trama di Peccati ad alta quota

Lauren (Saxon Sharbino) e la sua amica Ashley (Kara Royster) iniziano a lavorare come assistenti di volo, ma la loro compagnia aerea è in crisi e riduce i loro voli. La protagonista riceve un’offerta da Hannah (Christina Moore): lavorare per una compagnia privata che offre anche servizi da escort. Inizialmente si rifiuta, ma dopo che scopre che il fidanzato Chris (Nicholas David King) la tradisce e che il padre è in difficoltà economiche, accetta il lavoro, portando con sé anche Ashley.

Il primo cliente di Lauren è Thomas (Esteban Benito), un uomo molto gentile che presto si invaghisce di lei. Anche Lauren ne rimane affascinata, sebbene sappia che dovrebbe mantenere un rapporto professionale. Il datore di lavoro delle ragazze, Franklin (Steve Coulter), intanto, si ammala: suo figlio Erik (Griffin Freeman) vorrebbe prenderne il posto, ma l’uomo gli dice di aver scelto Hannah. Preso dall’ira, Erik uccide il padre e confessa di aver ucciso anche un’assistente di volo di nome Jenny (Chloe Carabasi), inseguita da uno stalker di nome Paul (Adam Huss).

Proprio Paul inizia a perseguitare Lauren, che chiede aiuto ad Hannah, da cui riceve solo un coltello. La donna decide di lasciare il lavoro, ma Erik le dice che non può farlo, considerandola di sua proprietà e costringendola a lavorare ancora.

Peccati ad alta quota, il finale

Lauren ed Ashley riescono a mettere ko Paul con un vaso, ma la vera minaccia ora è Erik. La protagonista scopre che lui e Thomas sono vecchi amici e si conoscono da tempo, ma Thomas è ben diverso da lui, tanto che i due litigano quando Thomas viene a sapere che non vuole esaudire la richiesta di Lauren. Erik tira fuori una pistola e, nello scontro, spara a Thomas, che muore.

Lauren corre a casa del padre e della sorella, che sono minacciati da un sicario di Erik. La protagonista riesce a salvare la sua famiglia e poi, una volta che Erik la rintraccia, lo uccide con il coltello che le aveva regalato Hannah. Sei mesi dopo, Lauren e la sua famiglia si sono trasferiti a Marsiglia, mentre Ashley ha iniziato a studiare moda, lasciando il lavoro.

Peccati ad alta quota, il cast

Ecco il cast di Peccati ad alta quota:

Saxon Sharbino: Lauren

Kara Royster: Ashley

Christina Moore: Hannah

Nicholas David King: Chris

Esteban Benito: Thomas

Steve Coulter: Franklin

Griffin Freeman: Erik

Chloe Carabasi: Jenny

Adam Huss: Paul

Peccati ad alta quota, streaming

E’ possibile vedere Peccati ad alta quota in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.

Peccati ad alta quota, trailer