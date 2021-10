Peaky Blinders: continua il successo della serie TV britannica

Il successo della serie TV britannica Peaky Blinders non accenna minimamente ad arrestarsi e anzi, con il passare del tempo la saga cult creata da Steven Knight diventa sempre più popolare. Dopo l’annuncio ufficiale circa l’uscita dell’ultima stagione della serie TV, che avverrà nella primavera del 2022, sono arrivate altre notizie che hanno sicuramente creato entusiasmo tra i fan di Peaky Blinders. La saga, infatti, ha ispirato un film, che uscirà prossimamente nelle sale, così come altri prodotti già esistenti che si rifanno proprio alla sua trama e alla sua ambientazione. Insomma: non parliamo più solamente di una serie TV di successo ma di un fenomeno a tutti gli effetti, destinato a creare intorno a sé un vero e proprio business.

Peaky Blinders 6: l’attesissima ultima stagione

Ormai non ci sono più dubbi: da qualche settimana il creatore di Peaky Blinders Steven Knight ha annunciato che l’ultima stagione, quella conclusiva della serie TV, uscirà nella primavera del 2022. Così come è avvenuto per moltissimi altri prodotti cinematografici, si è registrato qualche ritardo per via della pandemia, dunque le riprese hanno subito un rallentamento. A marzo 2021 però il team ha annunciato in via ufficiale la conclusione della fase di produzione e questa è stata sicuramente una bellissima notizia per tutti i fan, che attendevano con ansia l’ultima stagione di Peaky Blinders. Anche questa, come le altre, verrà trasmessa su Netflix e le sorprese naturalmente non mancheranno.

Peaky Blinders: dalla serie TV alla slot online

Che Peaky Blinders sia diventato ormai un fenomeno vero e proprio, una serie cult amatissima in tutto il mondo è dimostrato anche dai numerosi prodotti che si sono ispirati proprio ad essa. Se andiamo a vedere ad esempio nei siti non AAMS con bonus senza deposito, possiamo trovare addirittura una slot online a tema Peaky Blinders, che riprende i personaggi e le ambientazioni tipiche della serie. Non mancano naturalmente nemmeno i videogames ed i prodotti di merchandising: dalle magliette alle penne, dai cappellini ai quaderni. Parliamo insomma di un vero e proprio fenomeno, intorno al quale è stato creato un business stratosferico e questo è stato possibile per via dell’enorme successo ottenuto dalla serie.

Il film in uscita nel 2023 su Peaky Blinders

Se la sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders uscirà su Netflix nel 2022, sembra che questa in realtà non sarà la vera e propria conclusione ufficiale della saga. Steven Knight ha infatti dichiarato in via ufficiale, di recente, che nel 2023 dovrebbero iniziare le riprese del film e sarà questo il vero e proprio capitolo conclusivo della storia. L’epilogo dunque, ormai sembra certo, ci sarà sul grande schermo anche se con la sesta ed ultima stagione della serie TV si dovrebbe comunque arrivare ad un dunque. Da quello che Knight ha lasciato intuire, non rimarranno grandi suspense nell’ultima puntata della stagione conclusiva. Eppure, il vero epilogo della saga sarà al cinema e lo stesso creatore ne prenderà le redini. Quello che accadrà nei prossimi anni dunque non è ancora del tutto chiaro, ma una cosa è certa: per i fan di Peaky Blinders le sorprese non sono finite!