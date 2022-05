Passeggero 23, film-tv: trama, come finisce e cast

Domenica 29 maggio 2022, alle 21:50 su Raidue va in onda Passeggero 23, film-tv tedesco andato in onda su Rtl nel 2018 e tratto dall’omonimo romanzo di Sebastian Fitzek, autore di successo i cui libri spesso subiscono degli adattamenti. La storia è quella di un misterioso caso a bordo di una nave da crociera, che prende spunto dai fatti di cronaca realmente accaduti e legati alle sparizioni che avvengono sulle navi.

Passeggero 23, trama

Il protagonista è lo psicologo della Polizia Martin Schwartz (Lucas Gregorowicz), che cinque anni prima ha perso la moglie Nadja ed il figlio Timmy (Finnlay Berger) mentre erano a bordo di una nave. L’uomo ha sempre pensato che si sia trattato di un suicidio-omicidio.

Martin torna a bordo di un’imbarcazione quando la scrittrice Gerlinde Dobkowitz (Judy Winter), durante una crociera, lo chiama per segnalargli un caso potrebbe avere a che fare con la sua vicenda personale. A bordo, infatti, è riapparsa Anouk Lamar (Annalee Ranft), bambina sparita dalla nave da due settimane, che ha con sé l’orsacchiotto di Timmy.

La bambina, interrogata da Martin e da Elena Beck (Picco von Groote), medico di base della nave, non parla, ma scrive qualcosa su un taccuino, mentre in un’altra stanza un misterioso personaggio fa delle scomode domande a Naomi (Kim Riedle), madre di Anouk.

Martin, intanto, a bordo salva la vita di Lisa Stiller (Mercedes Müller), in crociera con la madre Julia (Liane Forestieri) ed esasperata dagli atti di bullismo nei suoi confronti. Il tutto, mentre continua ad indagare su Anouk, costretto ad affrontare il dolore del proprio passato.

Quando scopre che Sheela (India Antony), l’assistente di Elena, ha ucciso Naomi buttandola in acqua, Martin pensa di aver risolto il caso, dando a lei la colpa della morte di Nadja e Timmy, ma c’è ancora dell’altro.

Passeggero 23, come finisce?

Riguardando gli appunti scritti da Anouk, Martin capisce che non è Sheela la vera assassina, ma la Dottoressa Beck. E’ lei che, anni prima, ha ucciso Nadja, ma non Timmy, che è ancora vivo. Il protagonista riesce a confrontarsi con lei, che ammette la verità: ha ucciso le donne che hanno abusato dei loro figli, portando questi in nuove case. Martin, però, non ha mai toccato suo figlio: Elena gli dice che avrebbe dovuto sapere costa stava succedendo. Finalmente, però, può riabbracciare suo figlio.

Passeggero 23, cast

Lucas Gregorowicz: Martin Schwartz

Judy Winter: Gerlinde Dobkowitz

Annalee Ranft: Anouk Lamar

Picco von Groote: Elena Beck

Kim Riedle: Naomi Lamar

Finnlay Berger: Timmy Schwartz

Mercedes Müller: Lisa Stiller

Liane Forestieri: Julia Stiller

India Antony: Sheela

Aurel Manthei: Diesel

Passeggero 23, come vederlo?

E’ possibile vedere Passeggero 23 in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.