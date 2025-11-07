Parker, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 7 novembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Parker. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Parker – Trama

Parker è un ladro professionista con un codice etico ferreo: ruba solo ai ricchi e non fa mai del male agli innocenti. Durante una rapina alla Fiera dell’Ohio, i suoi complici lo tradiscono, gli sparano e lo lasciano per morto. Sopravvissuto, Parker (travestito da ricco texano) raggiunge Palm Beach per vendicarsi e riprendersi la sua parte. Qui stringe un’improbabile alleanza con Leslie, un’agente immobiliare in crisi finanziaria. Regia: Taylor Hackford. Durata: 118 minuti. Genere: action-thriller. Basato sul romanzo Flashfire di Donald E. Westlake.

Parker – Cast

Jason Statham → Parker

Jennifer Lopez → Leslie Rodgers

Michael Chiklis → Melander (capobanda)

Nick Nolte → Hurley (suocero di Parker)

Clifton Collins Jr. → Ross

Wendell Pierce → Carlson

Bobby Cannavale → Jake Fernandez

Patti LuPone → Ascension