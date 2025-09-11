Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 11 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Pare parecchio Parigi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Pare parecchio Parigi – Trama

Pare parecchio Parigi è una commedia italiana del 2024 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, liberamente ispirata a una storia vera accaduta nel 1982 ai fratelli toscani Michele e Gianni Bugli. La vicenda ruota attorno a tre fratelli – Bernardo (Pieraccioni), Giovanna (Chiara Francini) e un altro fratello (Giulia Bevilacqua) – che non si parlano da cinque anni.

Per esaudire l’ultimo desiderio del loro padre anziano e gravemente malato, Arnaldo (Nino Frassica), di visitare Parigi, decidono di organizzare un finto viaggio in camper partendo da Firenze. In realtà, il veicolo non si allontana mai dai confini di un maneggio di cavalli vicino all’ospedale, per non rischiare la salute del padre. Tramite l’immaginazione, finzioni e piccoli escamotage, i fratelli ricreano l’illusione di un’avventura parigina, trasformando l’esperienza in un’opportunità per riavvicinarsi e riconciliarsi con il genitore.

Il film mescola umorismo, tenerezza familiare e riflessioni sui legami affettivi, con una durata di circa 96 minuti.Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 18 gennaio 2024 da 01 Distribution e coprodotto da Levante e Rai Cinema, il che spiega la sua programmazione su Rai1.

Pare parecchio Parigi – Cast

Leonardo Pieraccioni

Bernardo (uno dei tre fratelli, regista e protagonista)

Chiara Francini

Giovanna (sorella di Bernardo)

Giulia Bevilacqua

Terza sorella dei tre fratelli

Nino Frassica

Arnaldo (il padre anziano e malato)

Massimo Ceccherini

Ruolo secondario (amico e antagonista comico)

