Chi è la paracadutista Angie dello spot Tim Sanremo 2020?

Anche quest’anno, Tim è il main sponsor del Festival di Sanremo. E per promuovere la propria copertura ed i propri servizi, ha realizzato una serie di spot ad hoc che andranno in onda durante le cinque serate della kermesse condotta da Amadeus.

Durante questi spot, oltre a sentire la voce di Mina (per scoprire il brano che canta potete cliccare qui), si vede anche una giovane paracadutista sorvolare l’Italia con una tuta alare, fino ad arrivare, nella serata finale del Festival, a Sanremo. Il personaggio si chiama Angie, ed è interpretato da Roberta Mancino, famosa paracadutista e campionessa italiana, nonché modella internazionale.

Nata nel 1989 ad Anzio, Roberta ha iniziato a lavorare a 16 anni come modella, ma grazie ad un amico ha iniziato a praticare paracadutismo nel 2001. Da sempre grande appassionata di sport (è anche cintura nera di kickboxing full contact e pratica immersione), ha iniziato così a frequentare dei corsi di paracadutismo, fino ad effettuare oltre 8mila lanci in carriera, specializzandosi in skydiving, base jumping ed in tunnel flying.

Con i lanci, sono arrivati anche i concorsi internazionali ed i premi. Nel 2003 è arrivata prima alla Malevski Cup; nel 2004 ha ottenuto il primo posto alla Tunnel Competition in Orlando; l’anno successivo ha stabilito il record italiano ed europeo e vinto la Tunnel Competition a Perris Valley, in California. Nel 2007 arriva il record mondiale ed il primo posto ai campionati italiani.

Alla sua attività di paracadutista, Roberta ha continuato ad affiancare quella di modella posando, nel 2009, per il calendario Max ed il fotografo Marco Glaviano. Nel 2010 è stata proclamata, secondo un sondaggio, la sportiva più bella del mondo da “Men’s Fitness”. Nel 2003 si è anche lanciata nuda per “Playboy”; cinque anni più tardi ha effettuato un lancio in topless con Marco Berry per Le Iene.