Le famiglie che oggi, 10 gennaio 2021, si sono sintonizzate su Canale 5 per ridere con il Gabibbo e Roberta Lanfranchi ed i filmati di Paperissima Sprint, avranno notato che lo storico programma di Antonio Ricci non è andato in onda.

Come mai? Il motivo è molto semplice, e legato ad un cambio di palinsesto avvenuto sabato, quando la rete ha annunciato per la sera del 10 gennaio una programmazione interamente dedicata a Papa Francesco, che parte con l’intervista esclusiva rilasciata dal Pontefice al Tg5.

L’intervista, di Fabio Marchese Ragona, occupa lo spazio solitamente riservato proprio a Paperissima Sprint, andando in onda dalle 20:40 alle 21:45. Per questo motivo, la puntata di questa settimana è saltata. Una decisione che quindi riguarda solo questa settimana: Paperissima Sprint tornerà in onda il 17 gennaio.