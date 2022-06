Paperissima Sprint Estate 2022, la nuova edizione su Canale 5

E’ un appuntamento fisso dei mesi caldi di Canale 5: stiamo parlando di Paperissima Sprint Estate, che torna anche nel 2022 da lunedì 13 giugno, alle 20:35. In onda tutti i giorni, il programma è lo spin-off di Paperissima Sprint, a sua volta programma derivato da Paperissima, una delle trasmissioni cult degli anni Novanta di Mediaset.

Chi sono i conduttori di Paperissima Sprint 2022 estate? Si confermano i conduttori delle edizioni scorse, ovvero Vittorio Brumotti (alla sua decima conduzione non consecutiva del programma) e le ex Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (tornate sul bancone di Striscia la Notizia nell’autunno 2021 in sostituzione delle attuali, ferme a causa della pandemia). Per loro è il quarto anno consecutivo alla conduzione.

Il programma va in onda tutta l’estate, fino a fine settembre, quando riprenderà Striscia la Notizia. Presente, come sempre, anche il Gabibbo, unica presenza fissa della trasmissione fin dalla sua prima puntata, nel 1990 (inizialmente andava in onda su Italia 1, poi si spostò su Canale 5).

Protagonista, però, restano le papere, provenienti da ogni parte del mondo. Visto l’enorme numero di papere disponibili, queste vengono catalogate sulla base di molti fattori, come per esempio gli elementi della natura e le situazioni meteorologiche (neve, mare, vento, fuoco, ecc.), i protagonisti (bimbi, sposi, atleti, animali, ecc.), gli eventi (nozze, feste di compleanno, ecc.), le location (piscine, cantieri, fattorie, spiagge, ecc.) e tipi di mezzi di trasporto (moto, auto, trattori, ecc.). La redazione nel periodo estivo riceve circa 150 filmati inediti al giorno. Per inviare i propri filmati ci si può collegare al sito ufficiale del programma.

Numerose le location del programma, che dal 2005 non è più girato in uno studio, ma all’esterno. In questa edizione i conduttori recitano in oltre 270 diversi sketch inediti, in ben 30 differenti ambientazioni: dal palco dei Måneskin a quello di Tale e Quale Show, dai set di film famosi alla preistoria e molto altro.

E’ possibile vedere Paperissima Sprint Estate 2022 in streaming su Mediaset Play, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.