Papà scatenato, film su Rai3: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 26 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Papà scatenato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Papà scatenato – Trama

Papà scatenato (titolo originale: About My Father), la commedia del 2023 diretta da Laura Terruso, è un film leggero, divertente e un po’ autobiografico, con Robert De Niro in gran forma nel ruolo di un padre siciliano old school che si scontra con la moderna famiglia americana della futura nuora.

Sebastian (Sebastian Maniscalco), un comico italo-americano, annuncia al padre Salvo (Robert De Niro), immigrato siciliano di prima generazione e parrucchiere di vecchia scuola, che sta per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Ellie. Salvo, da buon siciliano tradizionale, insiste per conoscere i futuri suoceri e si unisce alla coppia per un weekend del 4 luglio nella lussuosa casa di famiglia di lei.

Quello che segue è un vero e proprio scontro di culture: da una parte la famiglia italo-americana con le sue tradizioni, il cibo, i modi diretti e un po’ chiassosi; dall’altra una famiglia wasp americana ricca, eccentrica e politicamente corretta. Malintesi, gag, imbarazzi e momenti esilaranti porteranno a un weekend esplosivo, ma alla fine… forse le due famiglie scopriranno di avere più cose in comune di quanto pensassero!

Papà scatenato – Cast

Robert De Niro → Salvo (il papà siciliano scatenato, testardo e adorabile)

Sebastian Maniscalco → Sebastian (il figlio, co-sceneggiatore del film e ispirato alla sua vita reale)

Leslie Bibb → Ellie (la fidanzata americana di Sebastian)

Kim Cattrall → Tigger (la suocera eccentrica e un po’ sopra le righe)

Anders Holm → Lucky Collins (il fratello di Ellie)

David Rasche → Bill Collins (il suocero)

Brett Dier → Doug Collins (l’altro fratello)