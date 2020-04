Papa Francesco telefona in diretta a Rai 1 (Video)

Papa Francesco si è reso protagonista, oggi, 10 aprile 2020, di un momento che, così come la sua benedizione Urbi et Orbi del 27 marzo scorso, entrerà nella Storia del piccolo schermo. Durante la puntata speciale, in occasione del Venerdì Santo, di A Sua Immagine, Sua Santità ha infatti telefonato in diretta per trasmettere un messaggio di speranza al pubblico di Raiuno.

Interloquendo con Lorena Bianchetti, Papa Francesco ha detto di pensare “al Signore Crocifisso, ed alle tante storie dei crocifissi, soprattutto quelli di oggi, di questa pandemia. Medici, infermieri, infermiere, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati, che hanno dato la vita per amore”.

Papa Bergoglio presiederà, questa sera, la Via Crucis, ovviamente senza la partecipazione dei fedeli, che andrà in onda in diretta alle 20:50 su Raiuno. “Sono vicino al popolo di Dio, ai più sofferenti, soprattutto, alle vittime di questa pandemia”, ha poi aggiunto, “al dolore del mondo, ma guardando la speranza, che non delude. Non toglie il dolore, ma non delude”.

“La Pasqua finisce sempre nella resurrezione, nella pace, è un compromesso dell’amore”, ha poi concluso, “che ti fa passare questa strada dura, ma Gesù l’ha fatta prima, e questo ci conforta e ci dà forza. Vorrei dire che vi voglio bene a tutti”. Papa Francesco ha quindi rivolto una benedizione alla conduttrice ed a tutti coloro al lavorano nel programma ed all’ascolto della trasmissione.