Paolo Conticini: Ballando 19 settembre 2020 (video e gallery)

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 19 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attore e conduttore Paolo Conticini e dalla ballerina Veera Kinnunen, volto noto del programma. La coppia ha ballato un Foxtrot sulle note della canzone Canto (anche se sono stonato) di Lelio Luttazzi, interpretata negli anni anche dall’amico di Conticini Christian De Sica.

Paolo Conticini: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una gran bella performance d’esordio, apprezzata anche dalla giuria, che si è complimentata sia per la giuria che per l’esibizione in sé. Il voto totale della coppia è stato di ben 42 punti, con un 10 di Mariotto, che stasera non ha mezze misure.

A voi il video dell’esibizione di Paolo Conticini e Veera Kinnunen di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Paolo Conticini – Foxtrot 19 settembre 2020 IN ARRIVO