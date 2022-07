Paolo Borsellino – I 57 giorni: film anche su Raiplay, cast e trama

Le celebrazioni per i 30 anni dalla strage di via D’Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina) proseguono su Raiuno con Paolo Borsellino-I 57 giorni, replica del film-tv del 2012 diretto da Alberto Negrin e con Luca Zingaretti nei panni del protagonista.

Paolo Borsellino-I 57 giorni, trama

Questa è la storia dei cinquantasette giorni che separano la morte di Falcone da quella di Borsellino. Giorni in cui il giudice intuisce il suo destino e fa i conti con la propria vita, con gli affetti. Traccia il bilancio di un’esistenza, del suo impegno, come magistrato e come uomo. Giorni di tenerezza e d’amore con la moglie, con i figli, con i colleghi, gli amici, ma anche, ancora di lotta.

Paolo Borsellino-I 57 giorni, cast

Luca Zingaretti: Paolo Borsellino

Lorenza Indovina: Agnese Piraino Leto, moglie di Borsellino

Davide Giordano: Manfredi Borsellino, figlio di Paolo e Agnese

Marilù Pipitone: Lucia Borsellino, figlia di Paolo e Agnese

Claudia Gaffuri: Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo e Agnese

Enrico Ianniello: Antonio Ingroia, sostituto procuratore

Aurora Quattrocchi: Maria Pia Lepanto, madre di Borsellino

Andrea Tidona: Pietro Giammanco, procuratore capo di Palermo

Bruno Torrisi: Pm Vittorio Aliquò, procuratore aggiunto

Antonio Gerardi: Gaspare Mutolo, collaboratore di giustizia

Giovanni Calcagno: Leonardo Messina, collaboratore di giustizia

Paolo Borsellino-I 57 giorni, RaiPlay

Il film-tv, dal momento che viene riproposto in replica, è già disponibile su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del film-tv.