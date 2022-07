Paolo Borsellino, film Mediaset: trama, cast, quante puntate, è su Netflix?

In occasione del trent’anni dalla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, Canale 5 ricorda la figura di Paolo Borsellino con il film-tv a lui dedicato, andato in onda in due parti nel 2004 ed ora riproposto. Paolo Borsellino, questo il nome del film-tv, viene trasmesso domenica 17 luglio 2022, alle 21:35.

Paolo Borsellino film, riassunto

Impegnato nell’indagine sulla mafia palermitana il giudice Paolo Borsellino (Giorgio Tirabassi) apprende dal giovane capitano dei carabinieri Emanuele Basile (Fulvio Pepe) che il commissario Giuliano era stato ucciso dalla mafia per aver scoperto un giro di soldi sporchi tra la Sicilia e gli Usa e l’imminente alleanza tra la principale famiglia mafiosa palermitana, i Bagarella, e quella corleonese, i Marchese.

Prima di aver terminato il resoconto al giudice, Basile viene però assassinato dalla mafia. Sgomento per l’omicidio, Borsellino decide di formare un pool investigativo composto dai giudici Rocco Chinnici (Andrea Tidona) e Giovanni Falcone (Ennio Fantastichini), i giovani commissari Giuseppe Montana (Santo Bellina), Ninni Cassarà (Ninno Bruschetta), Di Lillo e Guarnotta, con sede in uno scantinato segreto del Palazzo di Giustizia.

Mentre le attività investigative del pool portano alla ribalta i nomi dei più importanti notabili del paese e all’arresto di Tommaso Buscetta (Luigi Maria Burruano), la vita privata dei suoi componenti diviene sempre più minacciata dal rischio di attentati.

Paolo Borsellino film, cast

Giorgio Tirabassi: Paolo Borsellino

Daniela Giordano: Agnese Piraino Leto

Giulia Michielini: Lucia Borsellino

Elio Germano: Manfredi Borsellino

Veronica D’Agostino: Fiammetta Borsellino

Ennio Fantastichini: Giovanni Falcone

Andrea Tidona: Rocco Chinnici

Pietro Biondi: Antonino Caponnetto

Santo Bellina: commissario Giuseppe Montana

Ninni Bruschetta: commissario Ninni Cassarà

Luigi Maria Burruano: Tommaso Buscetta

Cesare Apolito: Walter Eddie Cosina

Elisabetta Balia: Emanuela Loi

Nino D’Agata: Agostino Catalano

Carmelo Galati: Claudio Traina

Claudio Gioè: Antonio Ingroia

Peppino Mazzotta: capitano Pellegrini

Bruno Torrisi: don Cesare Rattoballi

Paolo Borsellino film, quante puntate sono?

Nella sua prima messa in onda, nel 2004, il film-tv fu trasmesso in due parti, l’8 e 9 novembre, con un grande successo di pubblico: la prima puntata fu seguita da 9.973.000 telespettatori (35,60%), la seconda da 11.694.000 (41,94%). La versione del 2022, però, va in onda in un’unica serata, quindi in un’unica puntata che riassume le due originarie.

Paolo Borsellino film, è su Netflix?

Il film-tv su Paolo Borsellino non è disponibile su Netflix, ma si può vedere in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del film-tv, che si può vedere nel suo formato originario di miniserie.