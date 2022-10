Paola Barale: Ballando 8 ottobre 2022 (video e gallery)

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 8 ottobre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla conduttrice e showgirl Paola Barale e dalla new-entry del programma Roly Maden. La coppia ha ballato un Cha cha cubano sulle note del celebre brano Oye como va di Santana.

Paola Barale: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un po’ “timida” Paola in questo esordio, ma le premesse sono buone per delle ottime performance future. Per lei sono arrivati in totale di 28 punti, con punteggi tra il 5 e il 7.

A voi il video dell’esibizione di Paola Barale e Roly Maden di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.