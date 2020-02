Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show in tv stasera su Rai1

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, dopo aver girato l’Italia in lungo e largo con il loro spettacolo teatrale, stasera porteranno in prima serata su Rai1 Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show, un evento televisivo che chiuderà in grande stile una tournée di grande successo. Quella che andrà in onda sarà infatti la performance portata sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme a fine gennaio, che ha segnato la fine del tour.

Punto di forza dello spettacolo è indubbiamente l’unione di tre artisti che prima di tutto sono tre amici, in grado di portare sul palco non solo il sorriso, ma anche momenti di riflessione e di emozione. Un gran varietà di cabaret tra gag, imitazioni, travestimenti e sketch. Il loro show, nato quasi per gioco, è stato anche un atto di ringraziamento da parte del trio nei confronti del pubblico.

Destinato inizialmente a calcare il palco dei più importanti teatri, ha presto traslocato nei palazzetti dello sport per accontentare la richiesta del pubblico. Un attestato di stima davvero importante per Panariello, Conti e Pieraccioni, che sin da subito hanno dimostrato un’alchimia incredibile per uno show che è stato anche rappresentato all’Arena di Verona.