Padre Pio, la fiction con Sergio Castellitto in replica su Canale 5

Non c’è una ricorrenza particolare per riproporre un film-tv su Padre Pio, ma Canale 5 ha deciso comunque di offrire al proprio pubblico la replica di un film-tv che risale al 2000. Padre Pio, in onda questa sera, martedì 1° agosto 2023, alle 21:20, è infatti la riproposizione del film-tv trasmesso per la prima volta il 18 e 19 aprile 2000, in occasione della chiusura del processo di beatificazione del frate da Pietrelcina, che due anni dopo sarebbe stato proclamato Santo.

Sergio Castellitto è il protagonista del film-tv (riproposto nella versione di una sola serata, mentre nell’originale era suddiviso in due puntate), diretto da Carlo Carlei e tratto dal libro “Padre Pio – Un santo tra noi”, di Renzo Allegri (edito da Mondadori).

La trama della fiction è ambientata il 22 settembre 1968, poche ore prima della morte di Padre Pio. Un Prelato (Jürgen Prochnow) arrivato da Roma si presenta a Padre Pio asserendo di essere venuto a titolo personale.

In realtà è mandato dal Sant’Uffizio per smascherare quello che per decenni è stato ritenuto un fenomeno medievale. Padre Pio non si sottrae all’ultimo interrogatorio. Così, spronato dalle domande provocatorie del Visitatore, comincia a raccontare la sua vita, partendo dall’infanzia e attraversando il suo percorso spirituale, fino agli ultimo giorni della sua vita.

A colpire, nella fiction, sono alcuni volti molto giovani allora che, nel corso del tempo, sono diventati volti di punta del cinema italiano. Oltre a Castellitto, infatti, troviamo Pierfrancesco Favino nei panni di Emanuele Brunatto, mentre Elio Germano interpreta Padre Pio da giovane.

Da citare anche la presenza di Lorenza Indovina (è Cleonice), di Flavio Insinna (è Padre Paolino) e di Tosca D’Aquino (è Lea Padovani). Altra curiosità è che Castellitto si immedesimò così tanto nella parte del Santo di Pietrelcina da volerne provare anche la sofferenza fisica infilandosi dei pungoli nelle scarpe.

Questo film-tv fu anticipato di solo una settimana da un’altra fiction dedicata a Padre Pio ed in onda su Raiuno: Padre Pio-Tra cielo e terra, questo il titolo, aveva come protagonista Michele Placido.