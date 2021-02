Il 27 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda il film-tv Ottilie Von Faber-Castell, una donna coraggiosa, produzione tedesca andata in onda nel 2019 su canale Ard e che racconta la vita dell’imprenditrice alla guida, dalla fine dell’Ottocento, dell’azienda diventata famosa per le matite.

Ottilie Von Faber-Castell, la trama

La giovane baronessa Ottilie Von Faber (Kristin Suckow), a seguito della morte del padre nel 1896, viene designata dal nonno Lothar (Martin Wuttke) a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile.

Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand (Hannes Wegener) e il conte Alexander Von Castell (Johannes Zirner), anche se innamorata del primo, finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro. Nel corso della sua vita, Ottilie sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna.

Ottilie Von Faber-Castell, il cast

Ecco il cast di Ottilie Von Faber-Castell, una donna coraggiosa:

Kristin Suckow: Ottilie Von Faber Castell

Martin Wuttke: Lothar

Hannes Wegener: Philippe Von Brand

Johannes Zirner: Alexander Von Castell

Eleonore Weisgerber: Ottilie Von Faber senior

Maren Eggert: Bertha Von Faber

Jasmin Schwiers: Clarissa Von Straaten

Lena Klenke: Anna Vasbender

Pit Bukowski: Johann Bürger

Ottilie Von Faber-Castell, streaming

E’ possibile vedere Ottilie Von Faber-Castell, una donna coraggiosa in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.