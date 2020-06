Ossessione senza fine – Il ritorno, film-tv su Raidue: trama e streaming

Il 20 giugno 2019, alle 21:20 su Raidue, va in onda in film-tv Ossessione senza fine-Il ritorno, andato in onda su Lifetime nel 2016 e sequel di Ossessione senza fine, già trasmesso da Raidue. Anche in questo caso, il protagonista è il Dr. Beck, interpretato da Eric Roberts.

Ossessione senza fine-Il ritorno, trama

Il Dr. Beck, sei mesi dopo il finale del primo film, si trova ancora in Messico, per sfuggire alle ricerche dell’Fbi. Qui, però, salva la vita ad un’altra ragazza, Amy Watckins (Claire Blackwelder), che stava per morire annegata durante una vacanza. La ragazza somiglia molto a Sophie (Brianna Joy Chomer): Beck non può non notarlo, iniziando così a nutrire un’altra ossessione.

Torna quindi negli Stati Uniti, per mettersi sulle tracce della giovane: una volta individuata, inizia a sedurre la madre Linda (Hilary Greer). Complice il fatto che la donna da quando è morto il marito non ha avuto altre storie, Beck riesce nel suo intento.

Il suo obiettivo, però, resta Amy che, nel frattempo, capisce che l’uomo ha qualcosa che non va. Inizia ad avvertire la madre che, però, è ormai totalmente plagiata dall’uomo. Beck cerca così di arrivare al suo obiettivo, ma Amy non gliela darà vinta così facilmente.

Beck si libera della madre di Amy e punta dritto a lei. La ragazza, però, riesce a sfuggire alle sue grinfie: questa volta il dottore finisce in prigione. Qui, però, sviluppa uno strano rapporto con una poliziotta, che salva da un episodio di soffocamento. Il film si conclude lasciando in sospeso la sorte dell’uomo.

Ossessione senza fine-Il ritorno, cast

Ecco il cast principale di Ossessione senza fine-Il ritorno:

Eric Roberts: Dr. Beck

Claire Blackwelder: Amy Watkins

Hilary Greer: Linda Watkins

Mark Grossman: Garth

Christopher Crabb: zio Roger

Lesli Kay: Rachel

Tiffany Adams: Dr. Clark

Sarah Kraft: infermiera Peters

Lance J. Holt: Dr. Oswald

Clint Jung: agente Chung

Manuel C Cruz: agente D’Angelo

Kimberly Spak: officiante

Lisa Marie: Haley

Alix Foedisch: Katrina

Luis Mercado: Javier

Ossessione senza fine-Il ritorno, streaming

E’ possibile vedere Ossessione senza fine-Il ritorno in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Ossessione senza fine-Il ritorno, trailer