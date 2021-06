Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo: trama, finale, cast e trailer

Il 26 giugno 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda Ossessione senza fine-Frammenti di un incubo, film-tv andato in onda su Lifetime nel 2020 con il titolo “Stalked by my doctor: a sleepwalker’s nightmare”, quarto capitolo della saga iniziata nel 2016 e con protagonista Eric Roberts. Non solo: questo film è anche sequel di “Frammenti di memoria”, altro film-tv andato in onda nel 2017 sempre su Lifetime.

Ossessione senza fine-Frammenti di un incubo, la trama

Il Dr. Beck (Roberts), sempre fuggitivo, lavora in una tavola calda, ma quando gli si presenta l’opportunità torna ad indossare il camice, uccidendo un dottore ed assumendone l’identità. Con il nome di Dr. Tanner, quindi, si reca nella clinica in cui il medico era atteso.

Intanto, Michelle (Emilie Ullerup), protagonista di “Frammenti di memoria”, continua a soffrire di sexomnia, un condizione che la porta, durante il sonno, ad andare a sedurre gli sconosciuti. Il Dr. Beck si affascina al caso, ma soprattutto a Katie (Angeline Appel), nipote della donna, che soffre di un disturbo simile, di cui si è spesso approfittato il suo fidanzato Leo (Matt Rife).

Decide quindi di sedurla, mentre uccide chi scopre la sua vera identità. Michelle intanto, inizia ad insospettirsi dei metodi di lavoro del dottore, ma quando si decide ad opporsi a lui è troppo tardi: dopo aver ucciso Leo, il DR. Beck uccide infatti anche Pamela (Felissa Rose), la direttrice della clinica, per il cui omicidio incastra Michelle.

Il protagonista invita quindi Katie ad andare a vivere a casa sua. La giovane accetta, ma quando scopre che il dottore ha delle visioni di un’altra versione di se stesso e di un giovane di nome Nicky (Michael Perl) capisce di essere in pericolo.

Ossessione senza fine-Frammenti di un incubo, il finale

-Attenzione: spoiler-

Michelle riesce a fuggire dalla clinica psichiatrica in cui è stata ricoverata ed in cui alcuni inservienti stavano per violentarla e raggiunge la casa del Dr. Beck. Il medico, intanto, ha colpito Katie, per evitare che fuggisse: Michelle cerca di salvare la nipote, che in un momento di sonnambulismo segue gli ordini del Dr. Beck e prova a pugnalare la zia.

Michelle, però, riesce a sveglia Katie che, quindi, accoltella il Dr. Beck poco prima dell’arrivo dei soccorsi. Michelle e Katie stanno bene, mentre il Dr. Beck viene portato nella stessa clinica in cui era stata ricoverata la donna.

Ossessione senza fine-Frammenti di un incubo, il cast

Ecco il cast di Ossessione senza fine-Frammenti di un incubo:

Eric Roberts: Dr. Beck/Dr. Tanner

Emilie Ullerup: Michelle

Angeline Appel: Katie

Matt Rife: Leo

Felissa Rose: Pamela

Michael Perl: Nicky Bismar

Steven Chan: Tyler

Clayton Rohner: Dr. Tanner

Michael Christian Alexander: Detective McNeil

Ossessione senza fine-Frammenti di un incubo,il trailer

Ossessione senza fine-Frammenti di un incubo, streaming

E’ possibile vedere Ossessione senza fine-Frammenti di un incubo in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Guida Tv/Replay”.