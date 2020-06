Ossessione senza fine, film-tv su Raidue: trama, finale e streaming

Il 13 giugno 2020, alle 21:05 su Raidue, va in onda in film-tv Ossessione senza fine, andato in onda sul network americano Lifetime nel 2015. Il film-tv è il primo di una quadrilogia con protagonista un medico stalker.

Ossessione senza fine, trama

La giovane Sophie (Brianna Joy Chomer) rimane ferita in un incidente stradale con il fidanzato Ryan (Carson Boatman) e necessita di un’operazione. A salvarla ci pensa il Dr. Albert Beck (Eric Roberts), che rimane folgorato dalla bellezza della giovane, e continua a seguirla anche durante la convalescenza.

Una volta dimessa, il medico cerca delle scuse per continuare a vederla ed assicurarsi che stia bene: Sophie crede che siano attenzioni e niente più, ed inizialmente si mostra affettuosa nei suoi confronti. Ma il comportamento del medico diventa sempre più ossessivo, fino a quando riesce ad entrare in camera di Sophie ed ad osservarla di nascosto con il fidanzato.

Sophie capisce che c’è qualcosa che non va e chiede aiuto alla famiglia: viene sostenuta dalla madre Adrienne (Deborah Zoe), mentre il padre Jim (Jon Briddell) crede che la ragazza si stia inventando tutto. Beck, intanto, ruba il cellulare di Ryan e manda a Sophie degli insulti, in modo da far litigare i due. Dopo il tentativo andato vano di uccidere la madre, Beck rapisce Sophie e la porta a casa sua, facendo credere a tutti che sia morta.

Ossessione senza fine, finale

-Attenzione: spoiler-Ryan ed Adrienne non credono alla morte della giovane, e si dirigono a casa di Beck in cerca di prove, ma non le trovano. Sophie, intanto, prova a stare al gioco ed a sedurre il suo rapitore, che però non ci casca e decide di preparare un tavolo operatorio per tagliare gambe, braccia e lingua alla ragazza, in modo che abbia sempre bisogno di lui.

Sophie, però, riesce a liberarsi ed a colpire alla testa Beck, facendolo svenire. Gli ruba, quindi, le chiavi della macchina e si dirige verso il cimitero, dove si sta tenendo il suo funerale. La giovane riesce così ad abbracciare Ryan e la sua famiglia. Quando la Polizia si reca a casa di Beck per arrestarlo, però, non lo trova.

Ossessione senza fine, cast

Ecco il cast principale di Ossessione senza fine:

Brianna Joy Chomer: Sophie

Carson Boatman: Ryan

Eric Roberts: Dr. Albert Beck

Deborah Zoe: Adrienne

Jon Briddell: Jim

Ossessione senza fine, streaming

E’ possibile vedere Ossessione senza fine in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.